Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi D-400 karayolu yakınlarında bulunan ormanda saat 1300 sıralarında orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın büyüyüp yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı.

MANİSA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Manisa'nın Soma ilçesinde DE başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.