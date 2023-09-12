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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da orman yangını!

        Yine ormanlık alanlarda alevler yükseldi!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. Bu yangından hemen sonra bu kez Manisa Soma'da ormanlık alanda dumanlar yükseldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:30 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:06
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        Yine ormanlık alanlarda alevler yükseldi!
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        Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi D-400 karayolu yakınlarında bulunan ormanda saat 1300 sıralarında orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın büyüyüp yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.

        Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı.

        MANİSA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Manisa'nın Soma ilçesinde DE başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

        Yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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