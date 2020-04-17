DHA

Başkentte Mutlukent Mahallesi'nde bulunan özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, henüz belirlenemeyen nedenle 3 katlı binadan yükselen alevleri fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, binanın yakınında çimlere yatırıldı.

Haber verilmesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, hemen yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.