Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamada 68 yaşındaki Fatma Köse ismindeki bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak/Küçük Kayaş mahallesindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir" denildi.