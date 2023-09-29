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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı! - Son dakika haberler

        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!

        Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Feci olayla ilgili başlatılan soruşturmada da detaylar netleşmeye başladı. Buna göre açık unutulan ocağın faciaya yol açtığı belirlendi. Dairenin doğalgaz tesisatında plan tadilatının sunulmadığı da anlaşıldı

        Bülent Aydemir
        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 29.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:47
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        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
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        Yetkililerle konuşup aldığım bilgilere göre; patlama mutfakta bulunan eski tip ocaktan kaynaklı yaşandı.

        İtfaiye ekipleri patlamadan sonra mutfak ocağının bir gözünü açık buldu. Bu bulgu, patlamanın gazın açık unutulmasından kaynaklı olduğunu düşündürüyor.

        Başkent'te meydana gelen doğalgaz patlamasına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı

        Görüştüğüm yetkililer, bir gözü açık unutulan ocaktan sızan gazın mutfakta biriktiğini, evde tek başına bulunan 68 yaşındaki Fatma Köse’nin, ya ocağı ateşlemeye kalkması ya da elektrik prizindeki kontak sonucu patlamanın gerçekleştiği üzerinde duruyor. Ekipler içeri girdiklerinde Fatma Köse’yi mutfakta buzdolabının önünde buldu.

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        PROJEDE TADİLAT YAPILMAMIŞ

        Fatma Köse’nin yaşamını yitirdiği ev, 16 dairelik apartmanın kapıcı dairesi. Dairenin doğalgaz aboneliği 2012’de yapılmış. Abonelik apartmanın adına görünüyor. Bu daire Köse ailesine kiralanmış. Dairede eski tip bir kombi bulunuyor ancak doğalgaz abonelik planlarında kombi görünmüyor. Buna ilişkin BaşkentGaz’a bir tadilat projesi sunulması gerekiyordu. Daireye ilk giren ekipler, doğalgaz tesisatına bir müdahale tespit edemedi.

        Bu daire dışındaki 16 dairenin 14’ü kombi taktırmış ve doğalgaz tesisat planlarına bunları işletmiş. Sonrasında kombilerini taktıran diğer iki dairenin tadilat projeleri de dağıtım şirketine sunulmuş. Patlamanın olduğu dairenin ise kombi takılmasına yönelik tadilat projesi bulunmuyor.

        İlk belirlemelere göre Ankara’daki patlama gazın açık unutulmasından kaynaklı gibi görünüyor ancak İstanbul’daki patlama ile birlikte değerlendirildiğinde; konutlardaki mevcut doğalgaz tesisatlarının gözden geçirilmesi, tadilat projesi bulunmayanların tespit edilmesinin gereği ortaya çıkıyor.

        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        Ankara'da doğalgaz patlaması! Haberi Görüntüle

        Fotoğraflar: AA

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