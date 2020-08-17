AA

Başkent Ankara'da koronavirüs salgınına karşı dikkat çeken kararlar alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kentte 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi." denildi.

AA'nın haberine göre ayrıca, sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde de "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Öte yandan, taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

Son olarak Bursa'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirilmişti.

Buna göre, bu gruptaki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi.

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