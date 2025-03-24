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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Ankara Büyükşehir'e 33 konser için soruşturması izni

        Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen ve müfettişler tarafından incelemeye alınan 130 konserden 33'ü hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:09
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        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin bir süre önce müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı.

        33 KONSERDE KAMU ZARARI İDDİASI

        DHA'daki habere göre müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek, "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır.

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        Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

        "İTİRAZDA BULUNULACAK"

        Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" denildi.

        10 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz hakkı olduğu öğrenildi.

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