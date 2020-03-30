Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs'ı kapsayan süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

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