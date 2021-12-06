Amirallere Montrö iddianamesi

Emekli 103 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonrasında iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında amiraller savcılıkta ifade vermişti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Amirallere yönelik hazırlanan iddianamede, "anayasal düzene karşı suç için anlaşmak" suçlamasıyla ceza istendi.
Montrö bildirisindeki isimlere TCK 316'ncı maddeden ceza istendi. İddianame kabul edilirse, amiraller 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Amiraller Bildirisi' olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. İddianame ile 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanununun 316/1. Maddesi kapsamında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir. Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir."
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