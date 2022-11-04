Amasra'daki maden faciasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti!

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan grizu patlamasında 41 maden işçisi şehit olmuş; yaralanan 11 işçi ise tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan 6'sı yanık tedavi için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

BAKAN KOCA ACI HABERİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi altına alınan işçilerden birinin daha hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"TEDAVİSİ 3 HAFTADIR SÜRÜYORDU"

Koca paylaşımında, "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.