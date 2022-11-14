Altılı Masa'dan ortak açıklama

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı "liderler buluşması" basına kapalı yapıldı.

AA'nın haberine göre, yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısı lanetlendi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere asla izin verilmeyeceği vurgulandı.

"Bizler, iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı, ortak idealimiz olan yarının özgür ve demokratik Türkiye'si için birlik ve uzlaşı içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki seçimle birlikte, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiği, özgürlükçü ve demokratik Türkiye'yi vatandaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz. Bugünkü toplantımızda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası ile ortak komisyonlarımızın çalışmalarını değerlendirdik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacağız. Altılı Masa olarak kurduğumuz Ortak Çalışma Grubu, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Bir önceki toplantımızda kurulmasına karar verdiğimiz Ortak Çalışma Grubu, temel politika alanlarında, 9 ana, 60 alt başlık altında, yürüttüğü çalışmada önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu çalışma ile ülkemizin içinde bulunduğu sorunların hızlı ve kalıcı biçimde çözülmesi için atılması gereken somut adımları ortaya koyacak, belirlenecek ortak hedefleri, politikaları ve projeleri ortak taahhütlerimiz olarak büyük bir kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık."

Açıklamada, Seçim Güvenliği Komisyonunun, seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreçte atılacak adımları planladığı, seçim güvenliği için güç ve iş birliğini eksiksiz şekilde yürütmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarılarak, İletişim Komisyonunun, ortak komisyonların rapor ve çalışmalarını kamuoyuna daha güçlü biçimde duyuracak hazırlıkları yürüttüğü ifade edildi.

"ORTAK PROGRAMLAR TERTİPLENMESİ KARARINI ALDIK"

Ortak açıklamada, "Altılı masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa çalışmasının milletimize daha etkili bir biçimde sunulması için ülke genelinde ortak programlar tertiplenmesi kararını aldık. Türkiye'nin yarınlarının inşası için yapılan çalışmalar kamuoyu tarafından 'www.altilimasa.biz' isimli web sitesinden takip edilebilir." bilgisi paylaşıldı.

Altılı masanın genişlemesiyle ilgili önerilerin de görüşüldüğü bildirilen açıklamada, "Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplantıda güncel ekonomik ve siyasi gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilerek, şunlar belirtildi:

"Gerçekçi ve güven duyulan adımlarla sorunları kalıcı biçimde çözmek yerine gerçekleri gizleme peşinde olan iktidar, ülkemizi tarihin en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Gıda, enerji, barınma, öğrenci, çocuk, emekli ve çalışan yoksulluğu görülmemiş derecede derinleşmiş ve yaygınlaşmıştır. Kur Korumalı Mevduat, arka kapı döviz satışları, döviz cinsi borçlanma ve garantiler gibi uygulamalar haksız gelir ve servet transferini körüklemekte, gelir dağılımı her geçen gün daha da bozulmakta ve orta direk yok olmaktadır.

Altılı Masa olarak bu adaletsiz ve çarpık düzene son verecek, enflasyonun tek haneye indirildiği, alım gücünün yükseltildiği, insan onuruna yaraşır gelir sağlayan istihdam artışlarının gerçekleştirildiği, yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, sosyal adaletin sağlanarak toplumun tüm kesimlerinin refahtan adil bir şekilde pay aldığı kapsayıcı bir ekonomi inşa edeceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceğimiz tüm reformları kamuoyuna açıklayacağımız Ortak Politikalar Metni ile ortaya koyacağız. Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz. Anayasa'yı ve hukuk devletini yok sayan ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini kendi tasarrufunda gören bir iktidarın vaatlerinin kimseye güven veremeyeceğinin bilincindeyiz."

"MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'Yİ ADALET, LİYAKAT VE İSTİŞARE İLE İNŞA EDECEĞİZ"

Ortak açıklamada, altılı masanın Anayasa'yı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak gördüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yarının Türkiye'sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz. Sansür yasasıyla gerçeği dahi kendi tekeline almaya çalışan, basını susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayı tehdit olarak gören, demokrasinin nefes borusu olan düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu otoriter yönetim anlayışına hep birlikte son vereceğiz. Bu inanç ve azimle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında konuşan, tartışan, kendini özgürce ifade eden, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'yi, adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Altılı Masanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa zamanda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek, Anayasa'dan ve milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun."

Açıklamada, altı muhalefet partisinin bir sonraki "liderler buluşması"nın 28 Kasım'da Demokrat Partinin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.