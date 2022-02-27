Süper Lig'in 27. haftasında Altay evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelenin 10. dakikasında ev sahibi ekip 10. dakikada Thaciano'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

18. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 22'de Doğan Erdoğan, topu kendi ağlarına gönderdi ve İzmir ekibi maçta bir kez daha öne geçti: 2-1. Bu golden 4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Alexandru Maxim durumu 2-2'ye getiren isim oldu. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

51. dakikada Andre Poko, Altay'ın 3. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Altay 25 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı.