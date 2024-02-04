Son dakika haberi Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi.

Recovery weather off the coast of Florida continues to be unfavorable for Dragon and the Ax-3 crew to undock and safely return to Earth. Now targeting no earlier than Tuesday, February 6 for Dragon to undock from the @Space_Station — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2024

SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi. Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.