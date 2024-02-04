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        Haberler Dünya Son dakika haberi Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi

        Son dakika haberi Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi

        SpaceX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Florida'daki olumsuz hava koşullarının gerekçe olarak gösterildiği açıklamada Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 06:15 Güncelleme: 04.02.2024 - 06:43
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        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi.

        SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi. Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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