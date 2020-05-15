Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Canlı aktarıyoruz:

"BURASI OBRADOVIC'IN EVİ"

"Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic'in istek ve beklentileri doğrultusunda yeni sezonda hamleler yaptık. Hocamızın söylemine göre 'en iyi kadroyu kurduk'. İnanamayacağımız sonuçlar aldık, bizler bile gözlerimize inanamadık. Obradovic'e ifade ettim, bizde sonsuza kadar kredisi vardır. Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu konudaki düşüncelerimiz, Obradovic'e ilettik, aynı zamanda sözleşme teklifimizi de birkaç kez sunduk. Obradovic'e birkaç kez sözleşme teklif ettik, sezon sonunda bakacağım dedi. Biz de ilerleyen günlerde kendisi ile konuşacağız. Obradovic kalmak isterse, Fenerbahçe'de kalır, burası onun evi."

"FAHİŞ HATALAR YAPILDI"

"Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı! Bunun iki faktörü var. Biri iç faktörler, diğeri dış faktörler. Takım içi rekabet ortamının üst seviyede olması gerekiyor, bizim bu sezonki en büyük sıkıntılarımızdan biri bu oldu! Biz bu ortamı sağlayamadık ama gelecek sezon böyle bir durum Fenerbahçe'de kesinlikle olmayacak. Fenerbahçe'ye fahiş hakem hataları yapıldı. En azılı Fenerbahçe karşıtı spor yorumcuları bile "Fenerbahçe doğranıyor" yorumlarını yaptı, iş o raddeye kadar geldi."

"BİZE TRANSFER YAPTIRMADILAR!"

"Ne yaparız da Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız diye uğraşıldı. Mali durumu Fenerbahçe'den çok daha kötü olan takımların bile transfer yapabilme durumu olurken; transfer yapamayacak takım olarak Fenerbahçe belirlendi."

"FUTBOLDA 3 HOCA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"3-4 teknik direktörle görüştük; 1 tane teknik adam ile neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020'in tarihinin değişmesiyle bizim de planlarımız sekteye uğradı. Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası bir teknik adam."

"GELECEK SEZONU DA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

"Bu sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz."

"İNDİRİM GÖRÜŞMESİ YAPMADIK"

"Şubat 2020'ye kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Sözleşmelerde indirim için futbolcularla henüz bir görüşme yapmadık. Biz 91 milyon Lira'dan 72'ye indik. Daha da inmemiz lazım. 50'lere inmemiz lazım. Bu zaman alacaktır. Bütün oyuncularımız 3 milyon Euro'nun altında alıyor. Daha da aşağı çekmemiz lazım. Maksimum 2 veya 2.2 verebiliriz. Altyapıya yönelme ve yatırım yapma teşvik edilmelidir."

"11'DE 2 ALTYAPI ZORUNLULUĞU GETİRİLSİN"

"İster istemez altyapılara kaymak zorundayız. Burada Fenerbahçe olarak şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Altyapıya yönelme teşvik edilmelidir. Hep yabancı sayısı konuşuluyor. Bana sorarsanız yabancı sayısından daha çok kaliteleri, aldıkları maaşlar daha önemli Bizim federasyonumuz kulüplere ilk 11'de en az 2 mecburi altyapı oyuncusu getirsin. Altyapıdan oyuncu oynatma kuralını benimseyelim. Bu finansal sıkıntıları atlatmak için.

"BAHİS, AVRUPA'DA BÜYÜK BİR GELİR"

"Bahis konusu.. Gelir seviyesi düştükçe oynanan bahis oynanma oranı arttığı söyleniyor. Avrupa'da 5 büyük ligde yer alan takımların en büyük geliri bahis sponsorluk gelirleri. Bazen büyük maçlarda Türkiye'de yasak olan bahis sitelerinin reklamları var."

GÖKHAN GÖNÜL YANITI: ANLAŞILDI!

Koç, bir Yüksek Divan Kurulu üyesinin "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisi üzerine "Anlaşıldı" yanıtını verdi. Bu cevap sosyal medyada gündem oldu.

LİGLERİN BAŞLAMASINA DAİR

"ÇEBİ VE CENGİZ'E ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz."

"TFF'NİN 'ŞİMDİLİK' YAKLAŞIMINA KATILIYORUM"

"Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz. Farklı senaryolara göre ne yapılacağı bizimle paylaşılmalı. Ligler başlayacak dedikçe koronavirüs hadiseleri geliyor. Her türlü sonuca hazırlıklı olmamız lazım demiştim. En önemli olan insan sağlığı, bunu vurguladık. Her karara hazırız dedik. Adının bugün konmasını söylüyoruz, 3 aşağı 5 yukarı neler olacağı ortada."

"ORTAYA SORULAR ATTIK"

"Ortaya sorular attık. Mesela lig başlayınca takımdan birinde virüs olursa hangi adım atılacak? Bizde çıktı Samandıra'da ve 1 hafta erteledik. Peki her hafta çıkarsa ne olacak? Maç başlayınca çıkarsa ne olacak? Virüs yüzünden oynayamazsak sıralama değişirse ne olacak?"

"LİG OYNANACAKSA AYNI TAKVİME GÖRE OYNANMALI"

"Bütün takımlar en az haftada 1 test olmak durumunda. Bilgilerimize göre bazı takımlar test yapmadan idmana başladılar. Lig oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalıdır, lütfen farklı senaryo diretmeyin."

"ALT LİGLERİN OYNANMAMASI GEREKİR"

"Şahsen 2. 3. Lig maçlarının ve amatörlerin oynanmaması gerekir. Şartların orada uygulanması mümkün değil! Bunları söylemek istiyorum"

"AVRUPA'DAKİ LİGLERİN DURUMUNA BAKILMALI"

"Avrupa'da liglerin gidişatına bakalım. Önümüzdeki sene kayıplar olmasın, zaten geç başlayacak. En iyi karar verilmeli. Oynanmayacaksa da nasıl tescil edileceği, mevcut sıralama mı olacak sezon mu ilan edilecek, açık ve şeffaf olunmalı"