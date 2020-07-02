AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi konusunda önemli bir açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Halkımızda “İstanbul Sözleşmesi” konusunda büyük bir beklenti varken AK Parti olarak biz buna bigâne kalmayız. Nasıl usulü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü de yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır" dedi.

AK Partili Kurtulmuş, 30 yerel televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanan "Anadolu Soruyor" programında konuştu.

Kabine değişimi konusunda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, istediği bakanı, istediği bakanlıkları değiştirme gücüne sahip. Dolayısıyla kabine değişikliği Cumhurbaşkanlığı sisteminde söz konusu değil. Cumhurbaşkanı hükümet içinde belirli değişiklikler yapabilir" dedi.

Kurtulmuş, erken seçim konusunda ise, "Türkiye'de erken seçim diye bir gündem yoktur. Türkiye Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi belirlenen tarihlerde yapılacaktır. 2023'te seçimi çok rahat alacak bir şekilde çalışmaları yürütmekteyiz. Allah'ın izniyle 2023'te başarılı bir seçimi idrak edeceğiz" diye konuştu.