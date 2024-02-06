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        Haberler Gündem Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten deprem paylaşımı: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz

        Son dakika haberi AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Asrın Felaketi, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız. Yaşadığımız o uzun ve karanlık gecede hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Halen tedavi gören yaralılarımıza şifa diliyoruz" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:24
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        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem felaketinin 1.yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Çelik açıklamasında şunları kaydetti: "Asrın Felaketi, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız. Yaşadığımız o uzun ve karanlık gecede hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

        Halen tedavi gören yaralılarımıza şifa diliyoruz. Aynı acının ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. O günlerden bugüne milletimiz millet olmanın tüm değerlerini göstererek, birlik ve dayanışma içinde en büyük felaketleri aşma irademizi gösterdi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet ve devlet olarak, on bir ilimizde depremin yaralarını sarmak üzere seferberliğimiz devam edecektir. Kaybettiğimiz canların mekanı cennet olsun…"

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