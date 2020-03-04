04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga yaşandı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Oturumda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaptı. AK Parti milletvekilleri, konuşma sırasında Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerinden Özkoç'a tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te gerçekleşen yumruklu kavgaya ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı:
CHP yönetimi, millet iradesiyle bitmeyen kavgasında yeni bir çirkinlik ortaya koydu. CHP’nin Cumhurbaşkanımıza dönük ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Aynen iade ediyoruz. Milletle olan kavgalarını seçilmiş Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 4, 2020
CHP yönetimi, Türkiye’nin meşru kurumlarına sistematik bir saldırı içerisinde. İçeride meşru makamlara yönelik bu saldırıların, dış politikada Türkiye’nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili olarak da gündeme geldiğini görüyoruz.
Dış politikada, hem Suriye meselesinde, hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar, iç politikada ise bildiğimiz Yassıada Zihniyeti’nin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 4, 2020
Meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saldırılarının hiçbiri tesadüf değil, bunların hepsi demokrasimize, hukuk devletimize ve milli çıkarlarımıza dönük zaman ayarlı sabotajlardır.
Ne iç politikada bu ‘Yassıada Zihniyeti’ kazanacak, ne de dış politikada Türkiye’nin milli güvenliğini bu ‘Baas Zihniyeti’ne teslim edeceğiz.
ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç'un, wwww.twitter.com/enginozkoc/status-1235170668813176839?-12 URL adresli, Engin Özkoç @enginozkoc kullanıcı isimli hesabından yaptığı paylaşımda: "BOP'un eşbaşkanı olan, 3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Haysiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" şeklindeki paylaşımda bulunduğu, paylaşımın video eklentisinde ise adı geçen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27. dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.
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