Meclis'te yumruklu kavga!

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Tartışma görüntülere de yansıdı.

YERE DÜŞEN MİLLETVEKİLLERİ OLDU

Habertürk Muhabiri Saliha Çolak, yaşanan gerginliği şöyle anlattı:

"Dünden gelişen gerginlik var. Genel kurulda kapalı İdlib oturumu yapıldı. Zaman zaman ara verildi. Dışarıya çıkan milletvekilleri kapalı oturumda yaşananlarla ilgili dolaylı yoldan basın toplantısı yaptı. 'İçeride konuşulmayanları aktarayım' demişti. Hükümetin dış politikasına yönelik eleştirel ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Bu sözler tepki çekti. Tepkiler kulislerde dile getirilmeye ve sosyal medyaya yansıdı. AK Parti Grup Başkanvekilleri toplantı yaptı."

CHP'Lİ ÖZKOÇ HAKARETE VARAN İFADELER KULLANMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Basın toplantısından bir bölümü içeren videoyu Twitter hesabından paylaşan Özkoç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sert tepki göstermiş, "Hesabını yardı önünde vereceksiniz" demişti.Özkoç'un Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerden dolayı AK Parti sıralarından önce laf atıldı, ardından Özkoç'un üzerine yürüyen milletvekilleri oldu. CHP milletvekilleri de kürsünün önünde toplandı. Ardından itiş-kakış ve yumruklaşmalar oldu. Birbirinin boğazına sarılan milletvekilleri oldu. Milletvekilleri birbirlerini yumruklarken yere düşenler göründü. Kadın milletvekilleri de kavgayı ayırmaya çalıştı."

ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.