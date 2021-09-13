AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Vatanımızı, ülkemizi, milletimizi daha iyi noktalara getirmek için çalışmalara gayret edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün iç ve dış politika gündemleri, sosyal politikalarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bu sene Göbeklitepe'deki 13 bin yıl öncesine tarihlenen 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen taşın küçültülmüş kopyası Cumhurbaşkanımızın katılımıyla BM bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlayacak.

Anadolu'dan çıkmış eserin BM bahçesinde sergilenecek olması Anadolu'nun dünya ve insanlık için önemlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, bakanlık personeline Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz.

Diyarbakır annelerinin vicdan nöbetini tutmaya devam ediyor. Başka illerdeki anneler de her zaman gündemimizdedir. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar."