Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin bütün araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alındığını belirterek, "İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.