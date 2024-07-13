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        Haberler Gündem Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi

        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi

        Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın müdahaleye rağmen saatlerdir söndürülemedi. 33 saat geride kaldı... Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 23:20 Güncelleme: 14.07.2024 - 01:43
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          Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

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          Söke Organize Sanayi Bölgesindeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangında 30 saat geride kaldı.

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          Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor.

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          İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.

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          Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

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          Söke Organize Sanayi Bölgesinde dün saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı

        • 7

          SAKARYA'DAKİ FABRİKA YANGINI KONTROL ALTINDA

          Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

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          Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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          Yangına 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edildi.

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          Ekipler, alevlerin fabrikanın arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için mücadele etti.

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          Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, olay yerinde çalışmaları yönetti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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          Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.

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          Öte yandan yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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          Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin bütün araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alındığını belirterek, "İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

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