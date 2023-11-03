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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor, ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim" dedi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 03.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:14
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        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, aralık ayında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin kararını henüz vermediğini ve önümüzdeki hafta sonuna kadar kesin kararını açıklayacağını söyledi.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yaptırdığı 6 okuldan bitirilmiş olan 3'ünün açılış töreni için Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep turu yaptı. Başkan Çebi, Adıyaman Besni ile Kahramanmaraş Pazarcık'taki okul açılışlarından sonra akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemek sonrası basınla sohbet toplantısı da yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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        "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNA KADAR KARARIMI AÇIKLAYACAĞIM"

        Seçim kararını henüz vermediğini söyleyen Çebi, "Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor, ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim." dedi.

        Kongreden yana tereddütü olmadığını belirten Çebi "Benim kongreden yana hiç bir tereddüdüm yok, eğer gireceksem kaybedeceksem de girerim kazanacaksam da girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım, ama konu aileme sıçrayınca düşünmem lazım. Geç saatlerde dahi ailem aranarak küfür ediliyor. Konu aileme ve çocuklarıma gelirse sıçratanı yakarım" ifadelerini kullandı.

        "TARAFTARA KIRGIN DEĞİLİM AMA..."

        Siyah beyazlı taraftarlara kırgın olmadığını dile getiren Çebi, "Taraftara kırgın değilim ama sosyal medyaya kırgınım. Bu sosyal medya bizim ayarımızı bozdu. Çirkin işletilen bir sosyal medya var. Seri galibiyetler alınırken bile sosyal medya durmadı. Zaman zaman organize bir şey yapıldığını düşünüyorum." dedi.

        "FİKRET ORMAN'A CEVAP VERECEĞİZ"

        Ahmet Nur Çebi hakem operasyonlarının artık Var üzerinden yapıldığını söylerken, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları için de, "Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz, onun da günü gelecek" ifadelerini kullandı.

        "DAHA ÇOK MAÇ VAR"

        Puan kaybı yaşamalarına rağmen havanın terse dönebileceğini söyleyen başkan Çebi, "Puan kayıpları yaşamış olabiliriz ama daha 28 maç var. Fenerbahçe ile Galatasaray hava yakalamış olabilir ama o hava tersine de dönebilir. Biz fikstür talihsizliği de yaşıyoruz. Çünkü Avrupa maçı oynuyoruz, geliyoruz deplasmana gidiyoruz, Avrupa maçı dönüşlerinde de çok zorlu rakiplerle de oynadık." diye konuştu.

        SEÇİM NE ZAMAN?

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir." denildi.

        Toplantının daha önce 10 Aralık Pazar günü, çoğunluk sağlanmaması halinde ise 17 Aralık Pazar günü yapılacağı ifade edilmişti. Olağan idari ve mali genel kurul toplantısının ise 25 Kasım Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamaması takdirde ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşeceği kaydedildi.

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