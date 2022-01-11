Ahmet Kural hakkında flaş karar!

HABERTURK.COM

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darbettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf Mahkemesi'ne taşınan davada ise bugün önemli bir gelişme yaşandı. Gençoğlu'nun avukatı Dr.Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, "Müvekkil Sıla Gençoğlu'na yönelik hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından ötürü sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına yapılan istinaf başvurusu reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir" dedi.

Epözdemir açıklamasına şöyle devam etti: "29 Ekim 2018 tarihinden itibaren sürdürdüğümüz hukuki mücadelemiz bugün itibariyle nihayete ermiş ve geç de olsa adalet tecelli etmiştir.

Kesinleşen karar ve hukuki süreç ile birlikte, müvekkilin haklılığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz."