Son dakika haberi Afganistan'da yolcu uçağı düştü

REKLAM advertisement1

Reuters'ın servis ettiği son dakika haberine göre, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü.

Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetindeki polis yetkilileri, uçak kazasının rapor edildiğini bildirdi.

Yerel polis yetkilileri, dağlık bölgede gece bir kazanın yaşandığını açıkladı.

Kazanın sebebine ilişkin henüz bir ayrıntı verilmezken, can kaybına ilişkin de bir bilgi paylaşılmadı.