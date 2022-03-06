STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Turgut Doman, Muhammet Yumak, Özcan Sultanoğlu

ADANASPOR: Kracic- Evren, Donkor, Roche, Kadir(Dk.21 Efe), İsmail, Benasser, Celil, Fıratcan(Dk.90+2 Harun), Ahmethan (Dk.46 Eren), Tetteh (Dk.80 Cıss)

MANİSA FK: Birkan- Bedirhan (Dk.60 Özgür), Landre, Sadi (Dk.88 Çağrı), Taha, Nizamettin, Hakan(Dk.70 Sousa), Gakpa, Diallo (Dk.60 Anıl), Erhan(Dk.70 Okan), Ozegovic

GOLLER: Dk. 46 Eren, Dk.74 Benasser (Adanaspor)

SARI KART: Evren, Celil, İsmail, Donkor, Efe (Adanaspor), Diallo, Gakpa (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk 90+3 Efe (Adanaspor)

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip galip geldi.

Turuncu-lacivertlilerin galibiyet golleri 47'de Eren Karadağ ve 74'te Youssef Benasser'den geldi.

Adana temsilcisinde Efe Tatlı, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Adanaspor puanını 37'ye yükseltirken, Manisa FK 36 puanda kaldı.