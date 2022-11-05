Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yiğit Arslan yönetti.

trtspor.com.tr'den yayınlanan maçın kazananı, 3-2'lik skorla Adanaspor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jallow, 24. dakikada Burak Çoban ve 40. dakikada Roche kaydetti.

Konuk ekip adına 32'de Rogerio ve 42'de Kappel'in kaydettiği goller, puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Adanaspor, ligde 11. sıraya tırmandı.

18 puanlı Pendikspor ise 7. basamakta kaldı.