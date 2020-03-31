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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Ceza infaz yasasının mutabakatla hazırlandığını ve teklifin Meclis'e gelmek üzere olduğunu belirten Gül kaç kişinin tahliye olacağına ilişkin rakamların tekliften sonra ortaya çıkabileceğini belirtti.

Koronavirüs konusunda da toplumu panik ve korkuya sevk eden sahte belgeleri düzenleyenlere ilişkin işlem yapıldığı ve tutuklamalar olduğunu belirten Gül "bunlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

BUGÜN, YARIN MECLİSE GELİR

İnfaz düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği konusunda açıklama yapan Bakan Gül, "Teklif verildikten sonra kapsam belli olacak. Şu an 300 bin tutuklu ve mahkum var. Bugün, yarın ya da bu hafta Meclis'e gelir. Kapsamı Meclis belirler" dedi.

HASSASİYETLERİ GÖZETİYORUZ

Paketin içeriği hakkında bilgi veren Bakan Abdulhamit Gül, "Bazı hassasiyetleri önemle gözetiyoruz. Adam öldürme ve cinsel suçlar, uyuşturucu konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun hiçbir kesiminin kabullenmeyeceği suçları dışında tutulması yönünde bir iradesi vardı. O anlamda bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Teklifle göreceğiz ama buna yönelik tabi Meclis'in aldığı karar uygulanır. Ayrıca denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde. Bu yönde bir çalışmanın olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı, kaç kişinin tahliye olacağı konusunda "Şu an söylemek için erken. Tekliften sonra belli olacaktır" dedi.

MHP İLE İSTİŞARELER TAMAMLANDI

"Bugün Meclis'e gelmesi sürpriz olmaz" diyen Gül, "Hemen hemen çalışmalar bitmişti. MHP ile istişareler de tamamlanmıştı. Çok ciddi bir durum olmazsa genel kurula gelir ve Türkiye için en doğru karar çıkar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

CEZAEVLERİNDE KORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

Cezaevlerinde koronavirüs olup olmadığı konusunda konuşan Abdulhamit Gül, "Ceza infaz kurumlarımızda halen bir vaka yok. Çok büyük tedbirler aldık. Yeni gelenler ya da tutuklamalar oluyor. Onlarla ilgili bir karantina bölgesi belirlendi. Sonda koğuşlara alınıyor" dedi.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPANYASI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kampanyaya hakkında konuşan Adalet Bakanı Gül, "Milletvekili arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu kampanyaya destek oldu. Ben de 3 maaşımı bağışlayarak bu kampanyaya destek oldum" dedi.