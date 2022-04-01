Adalet Bakanı'ndan HDP'li Semra Güzel, Kaşıkçı davası açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li Semra Güzel, Kaşıkçı davasının nakli ve Adnan Oktar davasındaki tahliyeler hakkında konuştu.

Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor" dedi.

Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli hakkında konuşan Bozdağ, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarını da değerlendiren Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi" dedi.