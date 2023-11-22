Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika ABD-Kanada sınırında patlama!

        Son dakika haberi ABD-Kanada sınırında patlama!

        ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

        BAZI SINIR KAPILARI KAPATILDI

        ABD-Kanada sınırındaki aracın infilak etmesi nedeni ile soruşturma başlatıldı. New York Valisi bölgeye gidiyor. Patlama nedeniyle iki ülke arasında bazı sınır kapıları tedbiren kapatıldı

        TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

        New York, Niagara Şelalesi'ndeki Rainbow Köprüsü'ndeki araç patlamasına bir bombalı aracın neden olduğu ve terör saldırısı olarak değerlendiriliyor.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın bildirdiğine göre arabadaki patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

        BAŞKAN BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ

        Patlamayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'a bilgi verildiği bildirildi.

        REKLAM

        AYRINTILAR GELİYOR...

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Habertürk Anasayfa