ABD-Kanada sınırında patlama!

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ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

BAZI SINIR KAPILARI KAPATILDI

ABD-Kanada sınırındaki aracın infilak etmesi nedeni ile soruşturma başlatıldı. New York Valisi bölgeye gidiyor. Patlama nedeniyle iki ülke arasında bazı sınır kapıları tedbiren kapatıldı

TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

New York, Niagara Şelalesi'ndeki Rainbow Köprüsü'ndeki araç patlamasına bir bombalı aracın neden olduğu ve terör saldırısı olarak değerlendiriliyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın bildirdiğine göre arabadaki patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

BAŞKAN BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ

Patlamayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'a bilgi verildiği bildirildi.

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