ABD ile Rusya arasında kritik tutuklu takası

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Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Uzun müzakerelerin sonucunda 27 Nisan 2022'de Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Reed ile 2010'da ABD mahkemesi tarafından 20 yıl hapse mahkum edilen Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko takas edildi" ifadelerini kullandı.

Rus vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko, 2011'de ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD vatandaşı Trevor Reed ise 2019 yılında Moskova'da polise saldırdığı iddiasıyla tutuklanmış ve mahkeme tarafından 9 yıl hapse çarptırılmıştı.