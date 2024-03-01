Son dakika haberi ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek

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ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

BİDEN: TRAJİK VE KORKUTUCU

Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

"HAVADAN İNSANİ YARDIMLARI ATMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.

Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.