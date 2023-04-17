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ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere 'çoklu bilgi dağıtım sistemi' olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongre'ye bildirdi.

Bu adım ikili ilişkilerde olumlu olarak nitelendirilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı gayri resmi bildirim yapmış olmasına rağmen uzun zamandır resmi bildirim yapmamıştı.

ABD Kongresi'ndeki yetkili komitedeki üyeler 15 gün içinde itiraz etmezlerse satış gerçekleşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın komitelerden olumlu bir hava aldığı ve bunun ardından resmi bildirimde bulunduğu belirtilirken, Kongre üyelerinden itiraz gelmesi beklenmiyor.

Türkiye'nin istediği yeni F-16 savaş jetleri ve mevut bazı F-16'ların modernizasyon talebi resmi bildirimi henüz yapılmadı.

LİNK-16 NEDİR?

Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor.

Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.

Link-16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.

Fotoğraf: AA

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