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ABD Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri'ne çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake bugün ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart'ta Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirmiş olduğu ziyarete ilişkin olarak bakanlığa çağrıldı ve kendisinden ziyarete ilişkin izahat istendi.

Giriş: 06.03.2023 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri'ne çağrıldı
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

MILLEY'İN ZİYARETİ

Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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