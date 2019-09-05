Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye’ye ait dört askeri araç, rejim güçlerinin kontrolünde olan Murek’teki Türk gözlem noktasına girdi. Araçların bölgeye hareketinden önce herhangi bir saldırı durumunda karşılık verileceği mesajının yollandığı kaydedildi.

4 araçlık konvoy askeri üsse hareket ederken, konvoya destek amacı ile bölgeye gelen diğer askeri araçlar ise Maarhattat’ta bulunan Türk gözlem noktasında bekledi.