8 kişi ölmüştü! Katliam gibi kazada flaş gelişme!
Sivas'ın Gürün ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili gözaltına alınan şoför S.A., "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı
İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait, S.A. yönetimindeki yolcu otobüsü 15 Ekim'de, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkiinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmişti.
8 KİŞİ ÖLMÜŞ, 39 KİŞİ YARALANMIŞTI
AA'da yer alan habere göre, 7 kişi olay yerinde, 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.
TEDAVİSİ SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan şoför S.A, Malatya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.