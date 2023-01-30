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Haberler Gündem 6 yaşında evlendirilen H.K.G'nin davası bugün başlıyor! - Haberler

6 yaşında evlendirilme davası bugün başlıyor!

İstanbul'da, 6 yaşındaki H.K.G.'ninn evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel ilk kez hakim karşısına çıkacak. iddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi

Giriş: 30.01.2023 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
6 yaşında evlendirilen H.K.G'nin davası bugün başlıyor! - Haberler
DHA

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

KADİR İSTEKLİ İÇİN EN AZ 30 YIL İSTENMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre iddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

HAKLARINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

15 ARALIK'TA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞLERDİ

Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma bugün görülecek. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmaları bekleniyor.

DURUŞMA SAAT: 10.00'DA BAŞLAYACAK

Ayrıca duruşmaya İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği de katılacaklarını duyurdu. Anadolu Adalet Sarayında saat 10.00'da başlayacak duruşmada geniş güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.

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