Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5/6 etabında PTT ile Galatasaray HDI Sigorta, 7/8 etabında ise Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasındaki oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON 16 Nisan Cumartesi 1. maç 14.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta Başkent 19 Nisan Salı 2. maç 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT Burhan Felek Vestel 21 Nisan Perşembe 3. maç (Gerekirse) 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT Burhan Felek Vestel

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON 16 Nisan Cumartesi 1. maç 15.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor Aksaray 19 Nisan Salı 2. maç 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru Mimar Sinan 21 Nisan Perşembe 3. maç (Gerekirse) 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru Mimar Sinan