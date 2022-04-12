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Haberler Voleybol Sultanlar Ligi play-off etabı | 5-6 ile 7-8 etabının maç programı

Sultanlar Ligi play-off etabı | 5-6 ile 7-8 etabının maç programı belli oldu

Mislicom Sultanlar Ligi Play-Off 5/6 ve 7/8 etaplarının maç programı belirlendi

12.04.2022 - 15:47 | Güncelleme: ABONE OL
Sultanlar Ligi play-off etabı | 5-6 ile 7-8 etabının maç programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5/6 etabında PTT ile Galatasaray HDI Sigorta, 7/8 etabında ise Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasındaki oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON
16 Nisan Cumartesi 1. maç 14.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta Başkent
19 Nisan Salı 2. maç 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT Burhan Felek Vestel
21 Nisan Perşembe 3. maç (Gerekirse) 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT Burhan Felek Vestel

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON
16 Nisan Cumartesi 1. maç 15.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor Aksaray
19 Nisan Salı 2. maç 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru Mimar Sinan
21 Nisan Perşembe 3. maç (Gerekirse) 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru Mimar Sinan

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