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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 41 ilde uyuşturucu darbesi!

        Son dakika haberi 41 ilde uyuşturucu darbesi!

        41 İlde eş zamanlı düzenlenen "NARKOÇELİK-12" Operasyonlarında; 856 Kg Uyuşturucu Madde ve 795 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.,268 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 08:25
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        41 ilde uyuşturucu darbesi!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

        Operasyonlarda 268 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 558 ekip, 1635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te çalışma yapıldığını kaydetti.

        Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini paylaştı.

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