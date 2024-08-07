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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 4 ilde suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

        Son dakika haberi 4 ilde suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

        Kırklareli merkezli 4 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-15" operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 08:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 08:21
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        4 ilde suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-15” operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına yönelik 4 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyon sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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