Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

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SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı çok bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık