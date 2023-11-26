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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi: İsrail ile Hamas arasındaki 3. rehine takası başladı

        Son dakika haberi İsrail ile Hamas arasındaki 3. rehine takası başladı

        Mısır medyasının aktardığı bilgiye göre, Kızılhaç, 13 İsrailli ve 5 yabancı esiri teslim aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:06
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        Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

        Serbest bırakılan yabancı esirlerin uyrukları ve söz konusu 17 esirin Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

        İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

        MISIR, ESİR LİSTESİNİ TESLİM ALDI

        Mısır, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatının üçüncü gününde serbest bırakılması planlanan 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin listesini teslim aldıklarını duyurdu.

        Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında esir takasının yanı sıra Gazze'ye gönderilen yardım tırları ile Mısır'a getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına verilen insani aranın üçüncü gününün "sorunsuz bir şekilde" geçtiğini belirten Raşvan, “Taraflar (Hamas-İsrail) arasında bugün yapılması planlanan takas kapsamında serbest bırakılacak 13 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinliyi kapsayan isim listesini teslim aldık.” ifadelerini kullandı.

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        Mısır'ın insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Raşvan, "2'si yakıt ve 2'si doğal gaz tankeri olmak üzere bugün toplamda 120 tırın Gazze’ye giriş yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon için Gazze’nin kuzeyine gideceği” bilgisini paylaştı.

        Raşvan, Gazze'ye gönderilen toplam insani yardıma ilişkin, “25 Kasım’a kadar 2 bin 675 ton tıbbi malzeme, 9 bin 621 ton gıda, 7 bin 47 ton su, 82 çadır ve bin 992 diğer insani yardım malzemesinin Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı” bilgisini verdi.

        Ayrıca, 25 Kasım’a kadar Gazze Şeridi’ne 788 ton yakıt gönderildiğini belirten Raşvan, şu anda kadar Gazze’ye giriş yapan insani yardım yüklü toplam tır sayısının 2 bin 56’ye ulaştığını bildirdi.

        Raşvan, şu ana kadar tedavi edilmek üzere 353 yaralı Filistinli ile 292 refakatçinin Mısır'a geçtiğini, 8 bin 514 yabancı uyruklu ile 1256 Mısır vatandaşının da Gazze'den tahliye edildiğini aktardı.

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

        Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

        Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakıldı.

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