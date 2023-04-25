21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında!

DHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

21 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

AA'da yer alan habere göre terör örgütü PKK/KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı.

110 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon devam ediyor.