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        Haberler Dünya 2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı

        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı

        2023 Nobel Fizik Ödülü'ne Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:18
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        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
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        2023 Nobel Fizik Ödülü'nü maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı bilim insanları Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne LHuillier kazandı.

        İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, üç bilim insanının "madde içindeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için atosaniye ışık atımları üreten deneysel yöntemler için" Nobel Fizik Ödülü´ne layık görüldüğünü duyurdu. Açıklamada "Nobel Fizik Ödülü 2023'ün üç sahibi, insanlığa atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleriyle tanınıyor. Elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu gösterdiler" denildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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