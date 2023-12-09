Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da araba çarpması sonucunda anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinde cipin çarptığı 30 yaşındaki Fatma İhtiyar ile kucağındaki 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar hayatını kaybetti. İhtiyar´ın yanındaki 2 çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:56 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da kaza, dün saat 20.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) çarptı.

        ANNE KAZA YEDİNDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma İhtiyar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        ANIL HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık görevlilerinin Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Anıl İhtiyar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        KARDEŞİNİ ZİYARETE GİDİYORDU

        Fatma İhtiyar'ın, çocukları Abdullah (7), Emir (4) ve Anıl ile Uğrak Mahallesi'nde oturan kardeşinin ziyaretine giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa