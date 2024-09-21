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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: 2 günde 17 terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi 2 günde 17 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:02
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        2 günde 17 terörist etkisiz hale getirildi
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

        Operasyonlarda, Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği kaydedildi.

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