Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bugün 7 bin 641 tane yeni tip koronavirüs testi yapıldığını ve bunların bin 704'ünün pozitif çıktığını duyurdu. Koca ayrıca bugün 16 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini de belirtti.

Son verilere göre bugüne kadar 55 bin 464 test yapılırken toplam vaka sayısı ise 7 bin 402'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 108'e yükseldi.

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