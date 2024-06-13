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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 16 ilde terör operasyonu: 58 gözaltı

        Son dakika haberi 16 ilde terör operasyonu: 58 gözaltı

        16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-42" operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 08:30
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        16 ilde terör operasyonu: 58 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-42" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandı️ğını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik Bozdoğan-42 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda 58 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Şüphelilerin, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları, terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

        Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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