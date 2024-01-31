Son dakika haberi 13 terörist etkisiz
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı X'ten açıklama yaptı.
Açıklamada taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" dedi.