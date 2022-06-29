13 ilde "Sarallar" operasyonu! 117 gözaltı

İstanbul'da liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar'ın yaptığı Sarallar grubuna operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Erdal Acar'la birlikte çete üyesi 117 kişi gözaltına alındı.

İlyas Saral'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.