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Son dakika haberi 11 hakim ve savcı ihraç edildi!

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

19.10.2020 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! HSK'dan FETÖ operasyonu! 11 hakim ve savcı ihraç edildi - Haberler
11 hakim ve savcı ihraç edildi!
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AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),11 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı.

Kurul, bu nedenlerle 11 hakim ve savcının ihracına karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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