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        Haberler Gündem 3. Sayfa ATA'YA SAYGISIZLIK... Son dakika: 10 Kasım'da 'çiğ köfte' partisine soruşturma - Burdur Haberleri

        10 Kasım'da 'çiğ köfte' partisine soruşturma!

        Burdur Valiliği'nce, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda, "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepki çekmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 08:52 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:03
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        10 Kasım'da 'çiğ köfte' partisine soruşturma!
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        Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde, "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.

        "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        AA'da yer alan habere göre açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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        #Burdur
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