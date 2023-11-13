10 Kasım'da 'çiğ köfte' partisine soruşturma!
Burdur Valiliği'nce, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda, "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepki çekmişti
Giriş: 13.11.2023 - 08:52 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:03
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde, "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.
"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
AA'da yer alan habere göre açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.