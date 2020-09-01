Süper Loto çekiliş sonucu öğren

Sisal Şans tarafından 1 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. Büyük ikramiye rakamları 21 - 22 - 28 - 32 - 47 - 50 olarak belirlendi.

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